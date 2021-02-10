عادات شائعة تدمر بشرتك وتظهرها أكبر لسنوات

عادات يومية أكثر شيوعًا تدمر البشرة وتظهرها أكبر لسنوات يجب عليك تجنبها والحصول على بشرة أفضل في وقت قصير.. إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد





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1. السماح لمنتجات شعرك بلمس بشرتك

تؤدي العديد من منتجات الشعر ، بما في ذلك الشامبو والبلسم وعوامل تصفيف الشعر الأخرى ، إلى انسداد المسام على البشرة وتسبب ظهور البثور على بشرتك ، مثل حب الشباب والبثور والتهيجات الأخرى على فروة رأسك ووجهك. يحدث هذا لأن منتجات الشعر تتكون غالبًا من الكبريتات المعروف أنها تسد مسام بشرتك.





لمنع هذا ، يجب أن تفكر في التبديل إلى منتجات الشعر الخالية من الكبريتات من أجل حماية أفضل





2. استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة

قد يمثل التبديل بين العديد من منتجات العناية بالبشرة تحديًا لبشرتك ، حيث يمكن أن تساهم المواد الحافظة والمكونات الجديدة بشكل فعال في ظهور حب الشباب وتفاقم حالة بشرتك. يتضمن ذلك أيضًا منتجات العناية بالبشرة لحب الشباب ، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على بشرتك في حالة الإفراط في استخدامها.





3. استخدام منتجات إزالة شعر الوجه بشكل غير صحيح

غالبًا ما تتسبب إزالة شعر الوجه غير الصحيحة المزيد من التهيج على البشرة ، تجنبى المنتجات التي تحتوي على أكثر مكونات انسداد المسام شيوعًا (مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل وجنين القمح) ، والالتزام بمستحضرات التجميل غير السامة ، ومحاولة البحث عن الملصقات التي لا تسبب انسداد المسام.









4. تناول الأطعمة المصنعة

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ، مثل الكعك والبرجر ، يمكن أن تثير حب الشباب . بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم ، فإن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قد تؤدي إلى تهيج الجلد والبشرة لأنها تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم.





للتأكد من أن بشرتك لا تتأثر سلبًا بالنظام الغذائي عالي الكربوهيدرات ، تأكدى من تقليل الوجبات الخفيفة والاعتماد أكثر على الأطعمة الغنية بالبروتينات التي تحتوي على المزيد من المواد الصحية ، وبالطبع تناولى الكثير من الفواكه والخضروات.



