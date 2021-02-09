برلماني : التكامل بين القوى السياسية هو عنوان المرحلة

أشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، بمجلس النواب، بالخطط الاستراتيجية التي وضعها الحزب، وأوضح أن ذلك سينعكس على أداء نواب الحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ بالإيجابية ليكونوا دائما عند حسن ظن جموع الشعب المصري.





جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حفل العشاء الذي أقامه الحزب لأعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، بأحد فنادق القاهرة.





وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن الحزب يتكامل مع كل القوى السياسية لتحقيق المصلحة العامة للوطن وذلك من خلال التعاون والتكامل واتفاق الرؤى وتطبيقها على أرض الواقع.