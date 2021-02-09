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محمد عمارة يعتذر عن وصف علي معلول بالأراجوز.. ويؤكد: معجبنيش طريقة حصول لاعبي الأهلي على تيشيرتات بايرن ميونخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:07 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
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هاني حسين
قال محمد عمارة لاعب النادي الأهلي السابق، تعليقا على تصريحاته عن علي معلول بأنه أراجوز، "أنا بعتذر عن تصريحي بأن علي معلول أراجوز، ولكني كنت أقصد أنه أراجوز في الملعب، وأنه لاعب جامد ومتميز في الدوري".

وأضاف محمد عمارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "غير راضٍ عن مباراة النادي الأهلي مع بايرن ميونخ".

وتابع محمد عمارة "أي أهلاوي لا يحب خسارة النادي الأهلي في أي مباراة، والمباريات العالمية التي يخوضها النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بمثابة عيد".

وأكد محمد عمارة "معجبنيش إن لاعبي النادي الاهلي تجري ورا لاعبي البايرن للحصول على التيشيرت، والنادي الأهلي كان من الممكن ان يفوز على بايرن ميونخ بالأمس".

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