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خالد ميري: الدولة وفرت مساكن بالمجان لـ مواطني المناطق العشوائية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:10 م
خالد ميري
خالد ميري
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى خالد ميري، إن الدولة لديها رؤية فى تطوير العشوائيات، موضحًا أن الجميع يعلم الدور الكبير الذى قامت به الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية الخطرة، وأن الدولة وفرت مساكن بالمجان لـ مواطني تلك المناطق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا"، أن الدولة تسابق الزمن من أجل توفير حياة كريمة ومستقرة. 

ولفت إلى أن الجميع شهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ عزبة الهجانة التى تعاني من العشوائيات.

وأكد أن الدولة لا تترك شيئا ألا وتقوم بحله حلا جذريا، موضحًا أن الرئيس يؤسس لـ أن تعيش الأجيال القادمة فى استقرار، مؤكدًا أن المشكلات الحالية كانت متراكمة منذ سنوات ماضية.

وتابع "لو المشكلات كانت بتتحل فى موعدها لكان الجميع فى حياة مختلفة، ولكن السيسي يحل مشكلات موجودة منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي "قوة مصر بـ قوة شعبها"، كانت كلمة فى محلها، وأوضح أن مشروع حياة كريمة يقدم أشياء لم تتم من قبل، وتابع "مشروع ضخم ويتم لأول مرة".

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