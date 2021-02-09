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فن

كارول سماحة تجري البروفات استعدادا لحفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:13 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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آيه عاطف
تجري الفنانة كارول سماحة، البروفات النهائية إستعدادًا لحفل عيد الحب المقرر إحيائه يوم الخميس المقبل في دار الأوبرا المصرية، وذلكبرفقة أوركيسترا المايسترو محمد الموجي.

ومن المقرر أن تقدم كارول، عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية "خليك بحالك"، و"اقول انساك"، و"اسمعني"، و"اطلع في"، و"مخلصة"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن كارول سماحة، قد شوقت متابعيها عن صدور أجدد أعمالها قريبًا، وهي أغنية تحمل أسم "شكرًا"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

ودشنت كارول سماحة كاتبة: "ايام قليلة تفصلنا عن عملي الجديد #شكرًا".
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