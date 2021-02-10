برلماني: توطين صناعة التابلت يعود على مصر بفائدة اقتصادية كبيرة

أشاد النائب علي نور، عضو مجلس النواب، بقرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن سرعة توطين صناعة التابلت في مصر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تسعى لتحقيق تنمية مستدامة في عدد من القطاعات بهدف تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تعود على مصر بفائدة كبرى على المدى البعيد.









وأكد "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم عمدت على تحويل وتطوير المنظومة بحيث تتحول للاستخدام من خلال التابلت الذي أصبح شريك أساسي في العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة العمل على صناعة تابلت يواكب المواصفات العالمية حتى لا يحدث خلل أو ضعف في أداء التابلت أثناء أيام الدراسة والامتحانات.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تعيش فترة جيدة على مختلف الأصعدة مما يؤهلها لتوطين عدد من الصناعات في مصر، لافتا إلى أن ذلك سيعود لمصر بفائدة اقتصادية كبيرة على المدى البعيد.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا، لمتابعة خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.





وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق فى الاجتماع الأخير استعراض جهود التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" فى مصر، وتم التوافق على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط التعاقد مع الشركة، مشددًا على ضرورة حسم هذا الملف بسرعة، وإذا تم التوافق بشأن هذه النقاط يتم إتمام التعاقد، لبدء التصنيع.





وأكد وزير الاتصالات، أنه تم التفاوض مع الشركة، وعقد عدة اجتماعات من قبل هيئة التسليح، وتم التوافق على أن تتولى الشركة إنشاء مصنع بمصر باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، تتيح فرص عمل وتدريب للمصريين، كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلى فى التصنيع ونسبته.