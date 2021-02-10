نائبة الشيوخ تكشف أهمية توطين صناعة التابلت في مصر

علّقت النائبة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، على قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن سرعة توطين صناعة التابلت في مصر، قائلة" خطوة هامة جدًا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا فهي تخدم العملية التعليمية في مصر".





وأوضحت " سليمان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن جائحة كورونا كشفت للعالم أجمع أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجية في كافة القطاعات، لافتة إلى أن فترة السابقة اعتمدت الدولة اعتمادًا كليا في كافة مؤسساتها بتطبيق منظومة العمل عن بُعد.





وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة التابلت يساعد في توفير فرص عمل للشباب الخريجين من خلال فتح مصانع عديدة وشركات في هذا المجال، مؤكدًا أن التابلت أصبح الآن أفضل وسيلة للتعلم عن بُعد في ظل انتشار جائحة كورونا.





وتابعت:" نأمل توطين كافة الصناعات في مصر بهدف تنشيط المجال الاستثماري والتجاري مما يرفع مؤشر الاقتصاد المصرى بصورة تدريجية" .





الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا، لمتابعة خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.





وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق فى الاجتماع الأخير استعراض جهود التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" فى مصر، وتم التوافق على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط التعاقد مع الشركة، مشددًا على ضرورة حسم هذا الملف بسرعة، وإذا تم التوافق بشأن هذه النقاط يتم إتمام التعاقد، لبدء التصنيع.





وأكد وزير الاتصالات، أنه تم التفاوض مع الشركة، وعقد عدة اجتماعات من قبل هيئة التسليح، وتم التوافق على أن تتولى الشركة إنشاء مصنع بمصر باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، تتيح فرص عمل وتدريب للمصريين، كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلى فى التصنيع ونسبته.