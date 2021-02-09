رئيس شركة القناة يوضح أسباب انقطاع المياه عن مدينة المستقبل

كشف اللواء مهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي ، اسباب انقطاع خدمة المياه عن مدينة المستقبل 10 ساعات متواصلة وسط استياء الأهالي بسبب عدم الاعلان المسبق واعطاءهم فرصة لتخزين احتياجاتهم.





وقال عصمت في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، انه اثناء قيام احد المقاولين التابعين لشركة الكهرباء بالحفر علي الكابلات الكهربائية قام بكسر ماسورة مياه ٦ بوصة امام مبني خدمات مدينة المستقبل بالقرب من مساكن مبارك.





اشار رئيس مياه القناة، انتقل فريق وعمال الشبكات من شركة مياه الشرب والصرف بمحافظات القناة الي مكان بلاغ الكسر وقاموا بإصلاحه وعودة المياه للمنطقة مرة اخري.





وشدد على تحسين آليات العمل داخل جميع منشآت وفروع الشركة من أجل تقديم خدمة متميزة لعملائها بمحافظات القناة.





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