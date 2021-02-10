بعد التعاقد مع شركة عالمية لصناعته في مصر.. نواب: التابلت ساعد في حل مشكلات التعليم.. وتوطين صناعته يعود بفائدة اقتصادية كبيرة على الدولة

عبد الفتاح محمد: التابلت ساعد في القضاء على العديد من مشكلات التعليم

علي نور: توطين صناعة التابلت يعود بفائدة اقتصادية كبيرة لمصر

حنان سليمان: توطين صناعة التابلت في مصر خطوة صائبة لمواكبة الأزمة الحالية

ترَّأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة خطوات توطين صناعة "التابلت" فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.





وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق فى الاجتماع الأخير استعراض جهود التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتصنيع "التابلت" فى مصر، وتم التوافق على أن يتم الانتهاء من حسم نقاط التعاقد مع الشركة، مشددًا على ضرورة حسم هذا الملف بسرعة، وإذا تم التوافق بشأن هذه النقاط يتم إتمام التعاقد، لبدء التصنيع.









وأكد وزير الاتصالات، أنه تم التفاوض مع الشركة، وعقد عدة اجتماعات من قبل هيئة التسليح، وتم التوافق على أن تتولى الشركة إنشاء مصنع بمصر باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، تتيح فرص عمل وتدريب للمصريين، كما تم الاتفاق بشأن المكون المحلى فى التصنيع ونسبته.





ومن هذا المنطلق، أشاد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأهمية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن سرعة توطين صناعة التابلت في مصر، مؤكدين أن وزارة التربية والتعليم عمدت على تحويل وتطوير المنظومة بحيث تتحول للاستخدام من خلال التابلت الذي أصبح شريك أساسي في العملية التعليمية.





قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن الدولة تخطو خطوات غير مسبوقة في كافة القطاعات لسرعة تحقيق التنيمة المستدامة التي تسعى لتحقيقها قبل حلول 2030، مشيدًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن توطين صناعة "التابلت" فى مصر من خلال التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الكبرى .





وأفاد "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن منظومة التابلت التي قامت بتطبيقها وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة تؤكد التطور التكنولوجي الذي تسعى الدولة لتطبيقها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تسعى للتغلب على عائق المسافة والزمن في تقديم الخدمة التعليمية .





وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد من خلال توطين صناعات في مصر، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بعقد شراكات مع شركات متخصصة بهدف توطين صناعة التابلت في مصر وتقليل استيراد المكونات من الخارج.





وبدوره، أشاد النائب علي نور، عضو مجلس النواب، بقرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن سرعة توطين صناعة التابلت في مصر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تسعى لتحقيق تنمية مستدامة في عدد من القطاعات بهدف تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تعود على مصر بفائدة كبرى على المدى البعيد.





وأكد "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم عمدت على تحويل وتطوير المنظومة بحيث تتحول للاستخدام من خلال التابلت الذي أصبح شريكًا أساسيًا في العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على صناعة تابلت يواكب المواصفات العالمية حتى لا يحدث خلل أو ضعف في أداء التابلت أثناء أيام الدراسة والامتحانات.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تعيش فترة جيدة على مختلف الأصعدة مما يؤهلها لتوطين عدد من الصناعات في مصر، لافتا إلى أن ذلك سيعود لمصر بفائدة اقتصادية كبيرة على المدى البعيد.





من جانبها، علّقت النائبة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، على قرارت رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن سرعة توطين صناعة التابلت في مصر، قائلة" خطوة هامة جدًا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا فهي تخدم العملية التعليمية في مصر".





وأوضحت "سليمان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جائحة كورونا كشفت للعالم أجمع أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجية في كافة القطاعات، لافتة إلى أن فترة السابقة اعتمدت الدولة اعتمادًا كليا في كافة مؤسساتها بتطبيق منظومة العمل عن بُعد .





وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة التابلت يساعد في توفير فرص عمل للشباب الخريجين من خلال فتح مصانع عديدة وشركات في هذا المجال، مؤكدًا أن التابلت أصبح الآن أفضل وسيلة للتعلم عن بُعد في ظل انتشار جائحة كورونا .





وتابعت:" نأمل توطين كافة الصناعات في مصر بهدف تنشيط المجال الاستثماري والتجاري مما يرفع مؤشر الاقتصاد المصرى بصورة تدريجية" .