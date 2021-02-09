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البرلمان الليبي: نرفض تواجد القوات الأجنبية على أراضينا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:50 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
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عادل نصار
قال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي، إننا نرفض تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية، مضيفا أن الشعب الليبي صاحب الحق في كل ما يتعلق بشأن القواعد الأجنبية.


وأكد بليحق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أننا نسعى لوجود كفاءات لخدمة الشعب الليبي، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية يجب أن تسعى لتحقيق التوازن الجغرافي بين الأقاليم الثلاثة.


وأضاف: نسعى للمضي قدما من أجل لم شمل الليبيين، مؤكدا أنه تم الاتفاق على الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور في ليبيا.


وأكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن الحوار الليبي في مدينة الغردقة لوضع كل التفاصيل من أجل الاستفتاء على الدستور.

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