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وزير الزراعة : صناعة الدواجن تتضمن 100 مليار جنيه استثمارات ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:12 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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محمود محسن
قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا بعد أمريكا وألمانيا في انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية.

وأضاف القصير خلال حواره لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تين أن أن هناك اتجاه لزيادة انتاج اللقاحات من خلال البيض الخالي من المسببات المرضية من 130 مليون جرعة لقاح بيطري لملياري جرعة.

وتابع وزير الزراعة أن  أن صناعة الدواجن تتضمن استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه وتستوعب 3 ملايين عامل.

وأشار القصير إلى أن مشروع انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم يخدم المعاهد البحثية، ويستخدم لإنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن في مصر والعالم.

وقال وزير الزراعة أن  المشروع طاقته حوالي 3 مليون بيضة خالية من الفيروسات، وهذا المشروع هو الأول في مصر والشرق الأوسط، وحصل على كافة المرجعيات وشهادات الجودة المطلوبة.
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