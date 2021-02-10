التعليم: عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي تعدى الـ 10 ملايين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها خلال الخمس سنوات الأخيرة ، نجحت في إعداد 12 مشروعاً ترتبط أهدافه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والمساهمة في تحقيقها.





وقالت وزارة التربية والتعليم في تقرير رسمي أعدته لسرد إنجازاتها، إنه من ضمن المشروعات مبادرة تحدي القراءة العربي بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، لافتةً إلى أنه قد وصل عدد المشاركين فيها 10955364 ، وحصلت مصر فيها على عدة مراكز .





وتعد مبادرة تحدي القراءة العربي ، مشروعاً وطنياً ثقافياً تنافسياً يهدف إلى تشجيع القراءة لدى فئات المجتمع، وكذلك يهدف إلى تحفيز المؤسسات المجتمعية لجعل الاهتمام بالقراءة.

وتتمثل رسالة هذا المشروع الوطني للقراءة ، في : إحداث نهضة في القراءة عبر وصول مبادرة «تحدي القراءة العربيّ» إلى جميع الطلبة في مدارس وجامعات الوطن العربي، شاملةً أبناء الجاليات العربيّة في الدول الأجنبية، ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها.

أما عن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة فتتمثل في : تنمية الوعي العام بواقع القراءة العربي، وضرورة الارتقاء به لأخذ موقع متقدم عالميًا ، و تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء لمستقبل مشترك ، و نشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر ، و تكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات ، و تقديم نموذج متكامل قائم على أسس علمية لتشجيع مشاريع ذات طابَع مماثل في الوطن العربي ، و تنشيط حركة التأليف والترجمة والطباعة والنشر بما يثري مكتبة النشء العربي ، و إثراء البيئة الثقافية في المدارس والجامعات بما يدعم تطوير الحوار البنّاء.

ويتم تسجيل الطلاب في مبادرة تحدي القراءة العربي من خلال مدارسهم ومشرفيهم.





وتتمثل آليات التحدي فيما يلي : بعد التسجيل، يستلم كل طالب مسجل جواز المرحلة الأولى ذي اللون الأحمر والذي يحتوي على 10 تأشيرات قراءة بواقع 10 صفحات. يقرأ الطالب الكتاب ويلخصه في صفحة واحدة ليحصل بذلك على تأشيرة القراءة ، ثم يكمل الطالب عشرة كتب ويلخصها في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة الأولى وينتقل للمرحلة الثانية والجواز الأخضر ، ثم يكمل الطالب عشرة كتب جديدة ويلخصها في عشر صفحات حتى ينهي المرحلة الثانية وينتقل للمرحلة الثالثة والجواز الأزرق.



