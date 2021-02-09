محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بحملة مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل وسائل النقل والمواصلات العامة بمدينة طنطا، حيث تابع مدى التزام الركاب بارتداء الكمامات.









كما تابع المحافظ مدى التزام السائقين بالطاقة الاستيعابية المقررة للأفراد داخل وسائل المواصلات المختلفة، وقام بتخفيف حمولة السيارات الزائدة وتوزيع الركاب على سيارات نقل أخرى بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل هذه الجائحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين عن طريق إدارة المرور.





وشدد المحافظ على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى .



