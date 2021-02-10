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تعليم

مرور كويكبات والسماء بلا قمر.. القومي للبحوث الفلكية يكشف عن ظواهر تشهدها سماء القاهرة اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:00 ص
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أحمد الشاهد
رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية ظاهرة فلكية جديدة تحدث اليوم الأربعاء  في سماء القاهرة ، حيث يغيب القمر طوال الليل ولا يكون مرئيا في السماء، ويغرب مع وقت غروب الشمس تقريبًا ويغيب من السماء لآخر الليل .

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذا الوقت هو أفضل الأوقات في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة مثل المجرات والحشود النجمية والكويكبات والنجوم البعيدة .

وتشهد سماء القاهرة اليوم مرور كوكب المشترى على مسافة 3.67 درجة شمالا من مركز القمر ، ومرور كوكب عطارد على مسافة 8.28 درجة شمالا من مركز القمر في تمام الساعة الخامسة مساءًا .

وفي نفس اليوم نشهد مرور للكويكب "بالاس" على مسافة 20.89 درجة شمالا من مركز القمر في تمام الساعة السابعة مساءًا ، ومرور كوكب الزهرة على مسافة 0.44 درجة جنوبًا من مركز المشترى .

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وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ق أوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن إطلاق القمر الصناعي "مسبار الأمل" الاماراتي والذي انطلق يوم أمس الهدف منه هو دخول الغلاف الجوي لكوكب المريخ ، وتعد هذه أول خطوة تقوم بها دولة عربية .

وأضاف أن الهدف من هذه الرحلات يكون بهدف الاستكشاف لمعرفة ظروفه الجوية ومدى صلاحية هذا الكوكب للعيش أم لا ، وما هي المقومات المتوفرة به والتي تؤهل للعيش عليه وذلك وفقا لبرامج الفضاء والدراسات التي تقوم بها في هذا الشأن ، كما أن هذه الرحلة ستحفز العالم العربي لتكثيف الدراسات في علوم الفضاء .
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