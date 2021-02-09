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فن

هما لسه فاكرين.. جوهرة ترد على تحرير محضر ضدها بسبب بدلة رقص غير قانونية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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قسم الفن

تداولت عدد من الأنباء بقيام الرقابة على المصنفات الفنية بتحرير محضر ضد الراقصة الروسية جوهرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتدائها بدلة غير قانونية، كما تم تحرير محضر ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.


وقالت الراقصة  جوهرة، في بيان صحفي أن ذلك غير صحيح موضحه أن آخر حفلة كانت مع حسن شاكوش منذ الصيف الماضي، وأنها  لم تتلق أي محاضر ولم تات الرقابة في الحفل كما تداول البعض.


وأضافت:"حتى لو الكلام ده حصل هما لسه فاكرين يعملوا الكلام ده"، نافيه ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية.


و نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت جوهرة في الصورة بفستان فضي، وشعرها المنسدل على الكتفين.


يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.


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