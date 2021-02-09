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نهاية المغامرة.. أحمد موسى يكشف كيف تناولت صحف العالم أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:32 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، تقريرا مصورا عن تناول الصحف العالمية لأداء لاعبي النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق بايرن ميونخ.

وقال التقرير، إن الصحف الألمانية سلطت الضوء على لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والذي فاز به بطل أوروبا بهدفين نظيفين سجلهما ليفاندوفسكي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم.

وأضاف التقرير، أن موقع "دويتشه فيله" الألماني عنون تقريره عن اللقاء بـ "بايرن ينهي مغامرة الأهلي ويتأهل للنهائي". 

وقال "أنهى بايرن ميونخ الألماني مغامرة الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، وذلك بعدما تغلب عليه بهدفين دون مقابل، في الدور قبل النهائي من المسابقة".

وأضاف التقرير، استحق العملاق الألماني تأهله إلى النهائي المقرر الخميس على ستاد المدينة التعليمية في الريان ضد تيغريس، إذ كان الطرف الأفضل بشكل واضح وترجم هذه الأفضلية إلى هدفين سجلهما ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و86.

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