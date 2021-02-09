مدير أكاديمية الأوقاف المصرية: أفضل العباد من جمع بين الدين والدنيا

ألقى الدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية ، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب محاضرة بالمسجد الكبير بالخرطوم، خلال الندوة الدينية الكبرى المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية والسودانية تحت عنوان: "الدين والحياة" ، بحضور الدكتور إبراهيم التيجاني منسق القافلة المشتركة بدولة السودان.





وفي كلمته أكد الدكتور عمرو الكمار أن النية الحسنة هي عمود الأمر ، فالأعمال بالنيات ، مضيفًا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، فالقوي بماله أو علمه أو عافيته أفضل ممن يملك الإيمان وحده ، فعن أَبي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "إنما الدنيا لأربعةِ نَفَرٍ عبدٌ رزقه اللهُ مالًا وعلمًا فهو يَتَّقِي في مالِه ربَّه ، ويَصِلُ فيه رَحِمَه ، ويعلمُ للهِ فيه حقًّا ، فهذا بأحسنِ المنازلِ عند اللهِ ، ورجلٌ آتاه اللهُ علمًا ولم يُؤْتِه مالًا فهو يقولُ : لو أنَّ لي مالًا لعَمِلْتُ بعملِ فلانٍ ، فهو بِنِيَّتِه وهُمَا في الأجرِ سواءٌ ، ورجلٌ آتاه اللهُ مالًا ولم يُؤْتِه علمًا ، فهو يَخْبِطُ في مالِه ، ولا يَتَّقِي فيه ربَّه ، ولا يَصِلُ فيه رَحِمَه ، ولا يعلمُ للهِ فيه حقًّا ، فهذا بأسوأ المنازلِ عند اللهِ ، ورجلٌ لم يُؤْتِهِ اللهُ مالًا ولا علمًا فهو يقولُ : لو أنَّ لي مالًا لعَمِلْتُ بعملِ فلانٍ ، فهو بِنِيَّتِه وهُمَا في الوِزْرِ سَواءٌ".



