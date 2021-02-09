تدريب أطباء الرمد بالسويس العام على ‏غرز تثبيت القرنية





تولت التدريب المحاكاة دكتورة كريستين رائف مدرس مساعد ‏بقسم الرمد بجامعة السويس ودكتور رمضان مدرس مساعد بجامعه السويس ودكتور علي سامي مدرس مساعد الرمد بجامعة السويس .





وقد تدرب من مستشفى السويس العام ‏دكتورة مروة صابر اخصائى الرمد ودكتورة عبير توفيق اخصائى الرمد ودكتورة اية رأفت اخصائى الرمد ودكتورة سمية أحمد اخصائى الرمد .





ومن جانبه قال الدكتور احمد البرعى، وكيل وزارة الصحة فى السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، ان هذه التدريبات تاتى فى إطار التعاون و البرتوكول بين كلية الطب جامعة السويس برئاسة الدكتور سعيد عبادى، عميد الكلية و المديرية للتدريب الاطباء فى كافة المجالات المختلفة.



