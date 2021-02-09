تدريب أطباء الرمد بالسويس العام على ‏غرز تثبيت القرنية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ، عن قيام قسم الرمد بمستشفى العام بعمل محاكاة لتدريب اطباء الحمد على عمل غرز لتثبيت القرنية لمرضى المياه البيضاء عن طريق الجراحة والليزر.
تولت التدريب المحاكاة دكتورة كريستين رائف مدرس مساعد بقسم الرمد بجامعة السويس ودكتور رمضان مدرس مساعد بجامعه السويس ودكتور علي سامي مدرس مساعد الرمد بجامعة السويس .
وقد تدرب من مستشفى السويس العام دكتورة مروة صابر اخصائى الرمد ودكتورة عبير توفيق اخصائى الرمد ودكتورة اية رأفت اخصائى الرمد ودكتورة سمية أحمد اخصائى الرمد .
ومن جانبه قال الدكتور احمد البرعى، وكيل وزارة الصحة فى السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، ان هذه التدريبات تاتى فى إطار التعاون و البرتوكول بين كلية الطب جامعة السويس برئاسة الدكتور سعيد عبادى، عميد الكلية و المديرية للتدريب الاطباء فى كافة المجالات المختلفة.