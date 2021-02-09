ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تدريب أطباء الرمد بالسويس العام على ‏غرز تثبيت القرنية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:42 م
تدريب أطباء الرمد
تدريب أطباء الرمد بالسويس العام على ‏غرز تثبيت القرنية
Advertisements
حسن غنيمة
‏أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ، عن قيام قسم الرمد بمستشفى  العام بعمل محاكاة لتدريب اطباء الحمد على عمل غرز لتثبيت القرنية لمرضى المياه البيضاء عن طريق الجراحة والليزر.

 تولت التدريب المحاكاة  دكتورة كريستين رائف مدرس مساعد ‏بقسم الرمد بجامعة السويس ودكتور رمضان مدرس مساعد بجامعه السويس ودكتور علي سامي مدرس مساعد الرمد بجامعة السويس .

 وقد تدرب من مستشفى السويس العام ‏دكتورة مروة صابر اخصائى الرمد ودكتورة عبير توفيق اخصائى الرمد ودكتورة اية رأفت اخصائى الرمد ودكتورة سمية أحمد اخصائى الرمد .

ومن جانبه قال الدكتور احمد البرعى،  وكيل وزارة الصحة فى السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء،  ان هذه التدريبات تاتى فى إطار التعاون و البرتوكول بين كلية الطب جامعة السويس برئاسة الدكتور سعيد عبادى،  عميد الكلية  و المديرية للتدريب الاطباء فى كافة المجالات المختلفة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رحيل طبيب القلوب.. استشهاد الدكتور محمد نصر بـ كورونا

الأطباء: قائمة شهداء كورونا من أبناء المهنة بلغت 253 شهيدًا

بالأسماء.. وصول أطباء البروتوكول لمستشفى العريش العام

استئصال كيس ضخم من بطن طفلة بالسويس

أوقاف السويس: راضي والشرقاوي يفتتحان فعاليات بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة والواعظات

ترشيحاتنا

أردوغان يحدد شرطا لسحب القوات التركية من ليبيا

الخارجية الأمريكية: التشاور والمباحثات وسيلة جيدة لحل أزمة سد النهضة

قرارات الفيفا صارمة .. حسين الشحات وكهربا نسيا الإجراءات الاحترازية من أجل تحية أبو تريكة .. تفاصيل

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

طبيب الأهلي النفسي الأسبق يكشف مفاجأة لم يفعلها غير مانويل جوزيه

دينيلسون: بالميراس يواجه خطر الخسارة أمام الأهلي في مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

حبيبي يا .. عندما شاركت BMW الدبانة محمد فؤاد بطولة غاوي حب | صور