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وزير الزراعة: حصر أصول الدولة غير المستغلة ورفع كفاءتها..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:39 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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محمود محسن
قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك محاولات تقليل فجوة الاستيراد من الخارج، مؤكدا أن الوزارة ستتجه لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.

واضاف القصير خلال حوار له لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تين أن تحقيق الاكتفاء الذاتي أهم أولويات الوزارة، مشيرا إلى أنه نُصدر بما يعادل 33 مليار جنيه مصري خضروات وفاكهة.

وتابع وزير الزراعة أن التصنيع الزراعي يستهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والصادرات.

وأشار القصير إلى أنه يسعى لحصر أصول الدولة غير المستغلة ورفع كفاءتها لتحقيق عائد اقتصادي كبير، وإعادة النظر في أي أصل لا يحقق عائد كبير، وهناك تكليف من الرئيس بعدم ترك أي أصل غير مستخدم .
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