وزير الزراعة: حصر أصول الدولة غير المستغلة ورفع كفاءتها..فيديو

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك محاولات تقليل فجوة الاستيراد من الخارج، مؤكدا أن الوزارة ستتجه لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.





واضاف القصير خلال حوار له لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تين أن تحقيق الاكتفاء الذاتي أهم أولويات الوزارة، مشيرا إلى أنه نُصدر بما يعادل 33 مليار جنيه مصري خضروات وفاكهة.





وتابع وزير الزراعة أن التصنيع الزراعي يستهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والصادرات.



