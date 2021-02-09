رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة : دورات تدريبية وأنشطة "أونلاين" في مختلف المجالات

قال مؤمن أشرف رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة ، إن هناك العديد من الأنشطة الطلابية ، والمطروحة "أونلاين" من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكليات .









وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الأنشطة تشمل كافة المجالات ، مثل الأنشطة الثقافية في مجالات الشعر، والأنشطة الفنية في مجالات التأليف المسرحي والعزف الفردي والغناء الفردي .









وأضاف "مؤمن" أنه يوجد أيضا العديد من الأنشطة العلمية مثل أبحاث ومسابقات عن تحقيق مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وفقًا للشروط التي تحددها الجامعة .









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وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من الدورات التدريبية على منصة "زووم" لتأهيل الطلاب في مجالات مختلفة ، حيث يتم طرحها على أيدي خبراء ومتخصصين دوليين ، مثل "مهارات العرض والتقديم" و "إعداد السيرة الذاتية" و "اجتياز المقابلة الشخصية" .









ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إلى أن هناك دورة تدريبية ستقدمها الجامعة ، قبل انتهاء هذا الفصل الدراسي في مهارات القيادة الفاعلة، وتسعى الجامعة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الدورات في مختلف المجالات والتخصصات .