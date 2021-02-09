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مؤامرة للسيطرة على الحزب.. وهدان: فوجئنا بخروج بث مباشر لقنوات معادية من داخل الوفد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:37 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
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هاني حسين
قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الوفد، إن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، عقد مؤتمرا صحفيا عاجلا لكشف تفاصيل مؤامرة إسقاط الحزب، موضحًا "أكثر من مرة يتم اقتحام حزب الوفد في محاولة للسيطرة عليه، وبنلاقي ناس تيجي بالمئات، ويقعدوا يومين ويمشوا، وهذه طرق غريبة على الوفد".

وأضاف سليمان وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن حزب الوفد ملك للمصريين ومن تاريخ الأمة، والوفد له ثوابت ومبادئ.

وتابع سليمان وهدان "للأسف الشديد هناك تغيير في كيان وقوام الحزب، وحذرنا أكثر من مرة من محاولات اختطاف الحزب".

واستطرد سليمان وهدان "فوجئنا في أحد الأيام بخروج بث مباشر من حزب الوفد لإحدى القنوات المعادية للدولة".

وتابع سليمان وهدان "حزب الوفد كون جبهة الإنقاذ ولن يكون حزب الوفد منصة للقنوات المعادية للدولة".

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