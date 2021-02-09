ضربت مثالا بالسيدة خديجة.. واعظة تشرح لنساء السودان أخلاق المرأة المسلمة

أكد الشيخ نور الدين قناوي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن الأخلاق ركن من أركان الدين لا تنفك عن العقائد والعبادات وسائر الأركان ، كما أشار إلى أهمية العلم والفهم الصحيح لبناء الوعى ونشر الفكر الصحيح ، كما أكد على أهمية العمل بجد ونشاط.





وأشار خلال ندوة بمسجد أم درمان الكبير بمحلية أم درمان بولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021م، إلى أن القرآن يعلي من قيمة العمل ويشير إلى العديد من الحرف والمهن ، وكذلك السنة النبوية التي أكدت على العمل إلى آخر لحظة في هذه الدنيا ، مستشهدًا بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) : "إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها".





وفي كلمتها للسيدات أكدت الواعظة دينا جدامي أن الزواج ميثاق غليظ به تحصل السكينة وتزداد المودة والمحبة وتتوحد القلوب وتدوم به الحياة الطيبة ، ثم ضربت مثالا بحياة السيدة خديجة (رضي الله عنها) كمثال للمرأة المسلمة المؤثرة في أسرتها ومجتمعها ، والوقوف بجوار الزوج ومساندته ، والحرص على تنشئة الأولاد التنشئة الدينية والأخلاقية الصحيحة ، كما أنها أشارت أيضا إلى أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) وكيف كان في مهنة أهله ، مشيرة إلى الوفاء المتبادل الذي كان بينه وبين زوجاته.