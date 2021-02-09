القرار نهائي .. الأهلي: لا يحق لنا التظلم على إبعاد حسين الشحات وكهربا عن مواجهة بالميراس

كشفت مصادر خاصة أن قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإبعاد حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبا القلعة الحمراء عن المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي قرار نهائي ولا رجعة فيه.





وقال المصدر إن الأهلي يعرف جيدًا لوائح البطولة والقرار نهائي ولا يحق لهم التظلم فيه، وأضاف :" ليس لنا الحق في التظلم ..نحن ندرك ذلك..هذا قرار نهائي ".





وأضاف أن محمود كهربا وحسين الشحات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضعان للعزل بعيدًا عن البعثة الحمراء في الدوحة.





وأوضح ان الثنائي سوف يخضعان لمسحة طبية غدًا ولكنهم لن يعودا للقاهرة رغم إبعادهما عن مواجهة بالميراس بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومستمران حتي الموعد الرسمي للعودة صباح الجمعة.





وشدد على أن هناك عقوبة مالية لن تقل عن 300 ألف جنيه سيتم خصمها من مستحقات الثنائي بسبب تصرفهما وخروجهم عن الفقاعة الطبية والتي تسببت في إبعادهما عن مواجهة القلعة الحمراء مع بالميراس في صراع المركز الثالث والرابع بمونديال العالم للأندية .





وقال إن هناك حالة من الغضب الشديد تجاه الثنائي وتكرار الأزمات التي تسببا فيها خلال الفترة الأخيرة.





وتلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.