برلماني: ضبط النمو العمراني يحتاج لجهد كبير وتعاون مع مختلف الجهات

ثمن النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، جهود الدولة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكليفاته للجهات المختصة بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وخطتها بحلول عام 2030.





وأوضح "وطني"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ضبط النمو العمراني يحتاج لجهد كبير وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بشأن الوصول للمرغوب، خاصة وأن الدولة تسعى للارتقاء بالبنية التحتية لمصر، لافتا إلى ضرورة توضيح كافة الإجراءات للمواطنين فور إطلاق المنظومة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة دوما بإعادة الشكل الحضاري لمصر ومنع التكدس العمراني في منطقة واحدة، منوها إلى ضرورة التركيز على المدن الجديدة دون إغفال للقديم.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.





وكلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتي ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.





وكلّف مدبولي بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين