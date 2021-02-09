ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قالوا لـ صدى البلد| عادل الفار يكشف لـ «صدى البلد» تطورات حالته الصحية .. ومجدي الهواري: استوحينا ديكور كايرو شو من تياترو مصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:46 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


قال الفنان محمد مهران إنه كان سيحزن إذا عرض فيلم ماكو على أحد المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن عرض الأفلام على المنصات يجب أن ياتي بعد السينما.



وأوضح محمد مهران في تصريح لـ صدى البلد، أنه لايجوز أن نفقد "خروجة حلوة" والتجمع من أجل الذهاب إلى السينما بسبب المنصات. 


وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.


طمأن الفنان عادل الفار جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه إلى الإصابة بغيبوبة كبدية تسببت فى نقله إلى المستشفى، والتى تم حجزه فيه لعدة أيام. 

وقال الفنان عادل الفار فى تصريح خاص لـ  "صدى البلد"، إن حالته الصحية فى تحسن مستمر، وهناك نوع من الاستقرار، وذلك بعد أن مكث فى المستشفى بضعة أيام. 

واستكمل عادل الفار حديثه، «وبعد الخروج من المستشفى منذ يومين طالب الأطباء بضرورة الاستمرار على بروتوكول العلاج الذى خضعت له فى المستشفى من أجل تحسن الحالة الصحية بشكل أكبر، وأنا أشعر بالفعل بحالة من التحسن الكبيرة فى المرحلة الحالية». 



حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع "صدى البلد"، من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية "علاء الدين".

وقال مجدي الهواري: "خضت تجارب في السينما والتليفزيون والمسرح وأنا حريص على التنوع الفني دائما، أما مسرح كايرو شو هو عبارة عن شركاء النجاح وهم أسماء كبيرة ومهمة في جميع المجالات الفنية". 


وأضاف: "كايرو شو حقق نجاحا فنيا وتجاريا وكان لا بد من تحقيق التوازن في هذه المسألة، وكان الهدف أن نقدم عملا فنيا يكون على مستوى ثقة الجمهور".


وتابع: "كان هدفنا عودة الجمهور إلى المسرح، وكان كايرو شو مخاطرة بشكل كبير ونحن لم نقلد مسارح Broadway  العالمية، بل استوحينا كايرو شو من المسارح المصرية القديمة مثل تياترو مصر والتي كانت تقدم العروض الحية والاستعراضية من حيث الديكور ليشعر المشاهد بالنوستالجيا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يستعيد وعيه .. ابنة عادل الفار تكشف لـ "صدى البلد" تطورات حالته الصحية

مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ إيمى طلعت زكريا.. وشقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية

احتمالية خروجه من المستشفى اليوم.. عادل الفار يطمئن جمهوره على حالته الصحية عبر صدى البلد

صدى البلد يكرم مجدي الهواري .. صور

مجدي الهواري لـ صدى البلد: "كايرو شو" كان مخاطرة.. واستوحينا الديكورات من تياترو مصر

مجدي الهواري: الناس انبهرت بمسرحية الملك لير بقدر game of thrones

ترشيحاتنا

ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

خالد بيومي عن انتقاده لموسيماني: الرد مكفول للجميع

بعد إيقاف الشحات وكهربا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويجلد لاعبي الأهلي

رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فرمان من فيفا.. حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

حبيبي يا .. عندما شاركت BMW الدبانة محمد فؤاد بطولة غاوي حب | صور