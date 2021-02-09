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برلمان

برلمانية: كنا نعاني من عشوائية كبيرة في التخطيط العمراني .. والدولة تسعى لتصحيح الأوضاع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:01 م
التخطيط العمراني
التخطيط العمراني
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القسم السياسى
علّقت النائب آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على بدأ تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني التى طبقتها الدولة، قائلة" نحن شهدنا عشوائية في النمو العمراني بصورة ملحوظة خلال الفترة السابقة وخطة الدولة ساعدت في القضاء عليها".

وأفادت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن بدأ تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة للمدن المصرية يؤكد حرص الدولة في القضاء على تلك العشوائية التي مرت بها المدن، مشيرًة إلى عدد العقارات التي تم ظبطها بدون تراخيص ولا يتوفر بها خدمات .

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الفترة القادمة نشهد انظباط في البناء في كافة المدن خاصة الريفية، لافتًة إلى الأراضي الزراعية التي تم تجريفيها بسبب اصرار أصحابها في البناء عليها دون وعي مما اضر لخسارة الأرض وايضا هدم العقارات .


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.

وكلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتي ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية. 

وكلّف  مدبولي بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين
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