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محافظات

الصياد نقيبا .. ننشر نتيجة انتخابات نقابة المحامين لشمال الدقهلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:54 م
انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
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همت الحسينى
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة شمال الدقهلية عن فوز أحمد جابر عوض الصياد بمنصب نقيب شمال الدقهلية وفوز محمد رشاد علي أحمد عن مقعد الشباب.

كما فاز بمقعد العضوية كل من رياض محمود رياض نمير   وإسلام خيري فؤاد محمد حسن  وطارق محمد المغازي محمد  و أحمد فتحي عبد العزيز محمد  وأحمد منصور أحمد مصطفى  ونبيل محمود عبد الكريم عبد الرازق وعصام محمد محمود محمد .

وكانت اللجنه المشرفه على انتخابات نقابة المحامين الفرعية فى جنوب الدقهلية قد اعلنت اليوم ايضا عن فوز محمد طه الغمرى النقيب الحالى بمنصب نقيب المحامين لجنوب الدقهلية  وفوز جمال السباعى على مقعد الشباب فيما فاز بعضوية المجلس كلا من مجلس النقابة إبراهيم وادى وأحمد صبرى ومحسن محمود وأحمد البقرى وعمرو أبوعيش ومحمد عبدالستار وحاتم شوقى عيطة وأحمد العساس.

يذكر أن الانتخابات كانت قد أجريت أمس الاثنين على مستوى نقابتى شمال وجنوب الدقهلية حيث تم التصويت على مقعد النقيب ومقاعد الأعضاء ومقعد الشباب والميزانية وسط إجراءات أمنية واحترازية.

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