بسبب مرضه النادر .. محمد يستغيث بمجلس الوزراء لتوفير جهاز مولد أوكسجين

استغاثة المواطن محمد محمود خليفة احد مواطني محافظة البحيرة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري ، من احتياجه لجهاز مولد أكسجين ، بسبب اصابته بمرض نادر سبب له نقص أكسجين بالدم .







وكشف محمد انه عند وصوله لسن 18 سنة اكتشف اصابتهم بمرض نادر سبب له خلال في وظائف الجسم من الكبد والطحال وسبب له نقص في أكسجين الدم ولم يعرف الأطباء حتى الآن سبب مرضه .





وأوضح ان الاستشاريين وكبار الأطباء بعدد من الجامعات المصرية للطب نصحوه برضروة نومه على جهاز الأوكسجين يوميا بسبب مرضى وهو ما يكلفه مبالغ مالية كبيرة لا يقدر عليها.







وناشد محمد المسؤلين بمجلس الوزراء ووزارة الصحة بمساعدتك على توفير جهاز مولد اوكسجين له خاصة أن سعرة مكلف ولا يملك ثمنه .





والتواصل مع الحالة على رقم: 01095779954





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