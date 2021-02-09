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شيحة: الصراعات تسببت في شلل مؤسسات حزب الوفد .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:49 م
عصام شيحه، المحامي
عصام شيحه، المحامي بالنقض والقيادي بحزب الوفد
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محمود محسن
قال عصام شيحه، المحامي بالنقض والقيادي بحزب الوفد، إن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرارات بفصل أحد أعضاء حزب الوفد، وهذا لا يمنع الأعضاء من التظلم بقرارات الفصل، أو الطعن عليها في المحاكم.

وأضاف شيحة بمداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين ان  أن الصراعات تسببت في شلل مؤسسات حزب الوفد.

وتابع  المحامي بالنقض والقيادي بحزب الوفد  إن هناك رؤى مختلفة عن بعضها البعض داخل حزب الوفد، والصراعات داخل الحزب موجودة بشكل مستمر.

وأشار شيحة إلى أن الصراعات الداخلية جعلت الحزب يذهب بعيدا عن القيام بدوره الحقيقي حول المشاركة في البرلمان بغرفتين.
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