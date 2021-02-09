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منوعات

صور مذهلة لأقدم أفراد قبائل هندية تفتخر بقطع رؤوس أعدائهم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:54 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت صور مذهلة للأفراد المتبقين من قبيلة شمال شرق الهند القديمة التي اعتادت قطع رؤوس الناس وعرض أجزاء أجسادهم كجوائز.

وأظهرت الصور المذهلة رجال كونياك ناغا المسنين وهم يحملون الحراب والمناجل، التي استخدموها في السابق لاصطياد رؤوس أعدائهم.

 ظهرت صورة أخرى رجلين يرتديان الزي التقليدي مع فتاة صغيرة.

يعتقد أن رجال القبيلة القديمة التي تصطاد الرؤوس يبلغون من العمر أكثر من 80 عامًا ، وهم الأخيرون من نوعها ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 320.000 نسمة في جميع أنحاء العالم.

تظهر الصور مقدمة من المصور كارلو مارازا ، 62 عامًا ، من برينديزي بإيطاليا ، والذي استخدم كاميرات لايكا للتصوير، تم التقاط اللقطات عبر قريتي Longwa و Hongphoi في Nagaland ، الهند.

 قال كارلو إن أحد الرجال الذين صورهم بوجه معبر للغاية كان لديه أربعة رؤوس على عقده المربوط على رقبته ، مما يعني أنه قتل أربعة أعداء على الأقل.

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