برلمانية : الحكومة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية

قالت النائبة هانم أبوالوفا عضو مجلس النواب، إن تطوير بحيرة البردويل يأتي في إطار حرص الدولة على الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج السمكي بما يحقق الاستفادة القصوي من المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية وأبرزها مشروعات الاستزراع السمكي.









أضافت " أبو الوفا" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى سعيا ملحوظا الى تطوير وتنمية البحيرات بما يخدم مستقبل الثروة السمكية، معقبة " احنا كل يوم بنبحث في خطط جديدة للاكتفاء الذاتي والتصدير" فضلا عن الاهتمام بالجانب الفني وتبادل الخبرات العالمية الذي أصبح عاملا أساسيا في إطلاق أي مشروع إنتاجي بالآونة الأخيرة.









وأشارت النائبة، إلي أن بحيرة البردويل تعتبر من أنقى البحيرات ومن ثم يمتاز إنتاجها السمكي بالجودة العالية كما أن إعادة احيائها تعمل علي إيجاد توازن بيئي وتحسين نوع المياه.









وتابعت النائبة: يهدف مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية إلي تنظيم آليات الصيد ووضع ضوابط حازمة لممارسة الصيادين لعملهم بما يحقق المصلحة العامة ويكلل جهود التنمية.









جاء ذلك بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوك لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".









وأكد الرئيس، الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذًا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئي واقتصادى واجتماعى وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.









من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذًا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.