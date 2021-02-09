تفاصيل فصل عدد من قيادات حزب الوفد

أكد سليمان وهدان رئيس الكتلة الوفدية بمجلس النواب، أنه لأول مرة يخرج من حزب الوفد، والذى عرف ببيت الأمة، بثا مباشرا ويتم عرضه فى قنوات معادية لمصر، مشيرًا إلى أن المتورطين فى هذا الأمر تم تحذيرهم فى أوقات كثيرة، لأنهم ضيعوا على الحزب فرصة المشاركة بمقاعد أكبر فى البرلمان.









وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة "الحدث اليوم": "هذه المجموعة كانت تنظر لنفسها فقط وتقوم بأعمال مريبة، وتسببوا فى أضرار بالحزب، و ما تم اتخاذه من قرارات تم في إطار إصلاح الحزب وتقويته، وسيكون هناك مرحلة أخرى من الإصلاح، وسيكون هناك تمثيل لكافة أطياف الشعب المصرية وإعداد كوادر جديدة للتمثيل بقوة في الانتخابات القادمة".





ومن جانبه قال عصام شيحه، المحامي بالنقض والقيادي الوفدي، إن هناك رؤى مختلفة عن بعضها داخل حزب الوفد، والصراعات داخل الحزب موجودة بشكل مستمر.





وأضاف عصام شيحه، في تصريح تلفزيوني أن الصراعات الداخلية جعلت الحزب يذهب بعيدا عن القيام بدوره الحقيقي حول المشاركة في البرلمان بغرفتين.





وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرارات بفصل أحد أعضاء حزب الوفد، وهذا لا يمنع الأعضاء من التظلم بقرارات الفصل، أو الطعن عليها في المحاكم.





وأكد أنه لابد من وقفة تجعل كل شخص يقف في مكانه الصحيح، لافتًا إلى أن لائحة الوفد "أبوية" وخرجت في عهد فؤاد سراج الدين.



