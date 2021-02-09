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إعلامي صيني: يمكن لكل شخص بالصين التقدم لطلب الحصول على لقاح كورونا .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:55 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود محسن
قال نادر رونج هوان، الإعلامي الصيني، إنه يمكن لكل شخص في الصين تقديم طلب للحصول على اللقاح، ولكن الذين يأخذون اللقاح هم الأشخاص الذين لديهم نسبة الخطر الأكبر.

وأضاف هوان خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين، أن عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية خير دليل على أن حديث ترامب خطأ بشأن أن الفيروس قد تسرب بأحد المعامل الصينية.

وتابع الإعلامي الصيني أن حديث ترمب ليس صحيح والان إدارة الحكومة الأمريكية الجديدة عادت إلى صوابها.

وأشار هوان إلى أن 30 مليون شخص داخل الصين حصلوا على اللقاح الصيني، لافتًا إلى أن عملية التطعيم تجري بشكل مستمر.
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