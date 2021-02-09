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حماية المستهلك: القانون يردع التجار المخالفين .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:48 م
رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك
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هاني حسين
قال  أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم دراسة قانون حماية المستهلك بشكل كبير وألقى على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتفعيله بالشكل المطلوب لحفظ حقوق المستهلك .

وأضاف أيمن حسام الدين في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  قانون حماية المستهلك يؤكد على ثقافة حماية المستهلك وتوفير مناخ اقتصادي أفضل".

وتابع أيمن حسام الدين:"  حماية حقوق المستهلك مسؤولية أي تاجر او مقدم لـ السلعة لانه يبني علاقة مع المستهلك".

وأكمل أيمن حسام الدين:"  نعمل على أن يكون المنتج والتاجر حريص على المستهلك وقانون حماية المستهلك  رادع لكل مخالف من التجار".

ولفت ايمن حسام الدين:" يتم تثقيف مجتمع الأعمال ويتم عقد دورات تدريبية مستمرة للتوعية بثقافة حقوق المستهلك، مضيفا:"  لن ينضبط اي سوق او مناخ استثماري بدون قوانين وحماية المستهلك ".
 
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