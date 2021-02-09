حماية المستهلك: القانون يردع التجار المخالفين .. فيديو

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، إنه تم دراسة قانون حماية المستهلك بشكل كبير على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتفعيله بالشكل المطلوب لحفظ حقوق المستهلك . وألقىالمطلوب





وأضاف أيمن حسام الدين في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" قانون حماية المستهلك يؤكد على ثقافة حماية المستهلك وتوفير مناخ اقتصادي أفضل".





وتابع أيمن حسام الدين:" حماية حقوق المستهلك مسؤولية أي تاجر او مقدم لـ السلعة لانه يبني علاقة مع المستهلك".





وأكمل أيمن حسام الدين:" نعمل على أن يكون المنتج والتاجر حريص على المستهلك وقانون حماية المستهلك رادع لكل مخالف من التجار".





ولفت ايمن حسام الدين:" يتم تثقيف مجتمع الأعمال ويتم عقد دورات تدريبية مستمرة للتوعية بثقافة حقوق المستهلك، مضيفا:" لن ينضبط اي سوق او مناخ استثماري بدون قوانين وحماية المستهلك ".