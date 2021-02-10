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محافظات

قبل افتتاحها بساعات .. أهم المعلومات عن محطة مياه الكيلو 14 بطريق الإسماعيلية بورسعيد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
يفتتح اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الأربعاء، محطة مياه الكيلو ١٤ طريق الإسماعيلية بورسعيد.

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في تصريحات خاصة لصدي البلد، بإنتهاء أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة وقياس جودة الإعمال محطة مياه الكيلو 14 واقعة على طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد.

أضاف المهندس عصمت، أن محطة الكيلو 14 بسعة تصميمية 90 لتر ثانية، على مساحة حوالي 3 أفدنا، تخدم أكثر من 50 ألف نسمة، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطة تأتي فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

ولفت إلى خضوع محطة مياه المنايف لإعادة التأهيل ورفع الكفاءة المحطة ومتابعة سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم ذاتيا بمعرفة الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والمناطق التابعة لها.

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