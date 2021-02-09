قرارات الفيفا صارمة .. حسين الشحات وكهربا نسيا الإجراءات الاحترازية من أجل تحية أبو تريكة .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي أحمد عويس تفاصيل أزمة عزل حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبي النادي الأهلي لاختراقهما الفقاعة الطبية وفقًا للفيفا بسبب خرق الإجراءات والقواعد الاحترازية، مؤكدا أن التطورات تلاحقت من العزل في الغرف ثم إجراء المسحة والتي ثبت سلبيتها وسادت حالة من التفاؤل، أنهما بوسعهما المشاركة في المباراة القادمة لكن جاء قرار الفيفا بعدم المشاركة كمفاجأة صادمة".









وقال "عويس" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "غالبًا هيفضلوا كده ليوم الجمعة هل سيسافران مع الفريق أم بمفردهما لم تصدر إيضاحات من الفيفا حول ذلك حتى الان ".









وأضاف : "الفيفا عامل قواعد في قمة الصرامة وأنا موجود في الدوحة من قبل البطولة وليس بوسعي الاقتراب حتى على مسافة 5 أمتار من فندق الإقامة حتى محمد الجارحي مش بيعرف يسلم على اللاعبين وإحنا كصحفيين بنعمل "PCR" قبل المباريات ومن ثم قرار الفيفا حاسم في هذا الشق، اي لاعب سيخترق الفقاعة الطبية سيتم إيقافه من المشاركة وهو ما حدث بالفعل ".









وحول ما حدث في واقعة اختراق الفقاعة ومدى عدم دراية اللاعبين بهذه الإجراءات قال : " منطقة إجراء الحوارات التلفزيونية بعد المباراة تقع في المنطقة اللي قدام المكان اللي قاعد فيه محمد أبو تريكة والشحات وكهربا كانوا بيعملوا لقاء ولما شافوه نسيوا الإجراءات كنجم كبير وكلفهما ذلك ثمنًا كبيرًا خاصة في مباراة مهمة مثل فريق بالميراس وهي مباراة صعبة كانت تستدعي وجودهما وكنا محتاجين كل لاعب".







