بعد قافلة الهجانة.. أشرف رشاد: دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة

كشف النائب أشرف رشاد أمين عام حزب "مستقبل وطن"، عن تفاصيل قافلة الحزب لعزبة الهجانة.





وأضاف "رشاد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه ليست المرة الأخيرة، وستكون هناك دفعات أخرى في الفترة المقبلة لعزبة الهجانة محملة بالمساعدات.





وتابع أمين عام حزب "مستقبل وطن"، أن أهالينا في عزبة الهجانة يستحقون كل الدعم، والحزب مستمر في دعمهم، مشيرا إلى أنه أرسلنا قافلة مساعدات لأكثر من 15 مكانا داخل العزبة.





وفي السياق نفسه، أشار النائب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لأهالينا في عزبة الهجانة، مؤكدا أن 300 شاب من الحزب شاركوا في توزيع 30 ألف حقيبة في عزبة الهجانة.



