لميس الحديدي: حسين الشحات وكهربا وضعا الأهلي في أزمة بسبب أبو تريكة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن النادي الأهلي الذي يخوض منافسة قوية على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية يعاني الآن من مشكلة كبيرة بعد قرار " الفيفا " باستبعاد حسين الشحات ومحمود كهربا من اللعب في المباراة القادمة لاختراقهم الفقاعة وقيامهم بالسلام على محمد أبو تريكة.





وأكدت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن قرار الفيفا لا يخص مسألة قيامهما بالسلام على أبو تريكة كشخص أو غيره، لكن الأمر يتعلق بخرق القواعد الموضوعة في إطار التدابير الاحترازية.





وأتمت قائلة : " مشكلة مزعجة جدًا ".



