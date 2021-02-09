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محترم وقوي.. أمين عام حزب مستقبل وطن يشيد بأداء النائب محمد أبو العينين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:06 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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عادل نصار
أكد النائب أشرف رشاد أمين عام حزب "مستقبل وطن"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحفز كل مؤسسات المجتمع المدني لزيادة دورها.

وأضاف "رشاد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حزب "مستقبل وطن" له دور اجتماعي كبير ومستمر في تقديم الدعم، مستدركا أن الحزب متفاعل مع جميع الأحداث التي تحدث في المجتمع.

توجه أمين عام حزب مستقبل وطن، بالشكر إلى حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الإدارة المحترمة للمجلس خلال الفترة الأخيرة.

واختتم بأن أداء الوكيلين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، محترم وقوي في مجلس النواب.

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