موسيماني فى ورطة .. الأهلي يخسر 3 لاعبين أساسيين أمام بالميراس فى مونديال الأندية

علق الناقد الرياضي أحمد عويس، على أزمة عزل الشحات وكهربا لاعبي النادي الأهلي لاختراقهما الفقاعة الطبية وفقًا للفيفا بسبب خرق الإجراءات والقواعد الاحترازية قائلًا : " التطورات تلاحقت من العزل في الغرف ثم إجراء المسحة و ثبت سلبيتها وسادت حالة من التفاؤل أنهم بوسعهما المشاركة في المباراة القادمة لكن جاء قرار الفيفا بعدم المشاركة كمفاجأة كبيرة ".





وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " من الدوحة قائلًا: " غالبًا هيفضلوا كده ليوم الجمعة هل سيسافرون مع الفريق أم بمفردهما لم تصدر إيضاحات من الفيفا حول ذلك حتى الان".





وتابع : "الفيفا عاملة قواعد في قمة الصرامة وأنا موجود في الدوحة من قبل البطولة وليس بوسعي الاقتراب حتى على مسافة 5 متر من فندق الاقامة حتى محمد الجارحي مش بيعرف يسلم على اللاعبين والصراحة حتى إحنا كصحفيين بنعمل "PCR" قبل المباريات ومن ثم قرار الفيفا حاسم في هذا الشق اي لاعب سيخترق الفقاعة الطبية سيتم إيقافه من المشاركة وهو ماحدث بالفعل ".





وحول ما حدث في واقعة إختراق الفقاعة ومدى عدم دراية اللاعبين بهذه الإجراءات قال : " منطقة إجراء الحوارات التلفزيونية بعد المباراة تقع في المنطقة الي قدام المكان الي قاعد فيه محمد أبو تريكة والشحات وكهربا كانوا بيعملوا لقاء ولما شافوه نسيو الإجراءات كنجم كبير نسيوا الإجراءت للحظة وكلف ذلك ثمنًا كبيرًا خاصة في مباراة مهمة مثل فريق بالميراس وهي مباراة صعبة كانت تستدعي وجودهما وكنا محتاجين كل لاعب.





وأكد أنه من المحتمل خسارة علي معلول في المباراة القادمة بسبب الاصابة قائلًا : " خسارة ثلاث لاعبين اساسيين صعب جدا وربنا يكون في عون موسيماني ".





متوقعًا أن يقدم النادي الأهلي غدًا على تقديم التماس لكن قبوله أمر صعب جدًا في ظل الاجراءات الصارمة للفيفا ".