التعليم العالي: انخفاض معدل دخول مصابي كورونا إلى مستشفيات العزل الجامعي ..فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ان معدلات دخول مرضي فيروس كورونا إلى مستشفيات العزل الجامعي انخفضت كثيرا مؤكدا أن الدولة خصصت أرقام كبيرة لـ أسر العناية الخاصة بمرضي الكورونا .
وأضاف عبد الغفار خلال لقائه في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، مصر لديها شراكات بحثية مع العديد من الدول المتقدمة خارجيا للاطلاع على كل ما تم التوصل الية عالميا في إنتاج اللقاحات .
واوضح عبد الغفار ، الطريقة الوحيدة التي يمكنها الآن أن تمنعنا من الاصابة بالفيروس هو اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية مؤكدا علي ترك مسافات وارتداء الكمامة .