لأول مرة.. الحوثيون يحددون شرطًا لوقف هجماتهم الإرهابية

أعلن القيادي بجماعة الحوثي، هشام شرف، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لها، مستعدة لوقف الهجمات الإرهابية بشرط وقف العمليات العسكرية، التي يشنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.





وقال شرف في مؤتمر صحفي: "أوجه رسالة اليوم للإدارة الأمريكية الجديدة وللسعوديين: عندما تتوقف ضرباتكم عن الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ الوطني، ستتوقف ضرباتنا نحوكم بشكل بسيط جدا".





وجاء كلام شرف أمام الصحفيين تعليقا على إطلاق طائرات مسيرة مؤخرا في اتجاه السعودية والمعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة مأرب شرق صنعاء.





وأشار شرف إلى أنه لا يمكن تجاهل الحوثيين في أي عملية سلام في اليمن. مضيفًا أن الحوثيين طرف مهم جدًا في عملية السلام.





وكان التحالف العربي أعلن خلال الأيام الماضية، اعتراض عدة طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين.



