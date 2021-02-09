أحمد موسى يشيد بتوجيهات وزير الداخلية بعلاج الطفل يوسف المصاب بثقب في القلب

عرض الإعلامي أ حمد موسى، تقريرا مصورا، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، عن توجيهات وزير الداخلية بعلاج الطفل "يوسف" بعد استغاثة والده.





وأشاد أحمد موسى، بهذة التوجيهات التي صدرت من وزير الداخلية، وعلاج الطفل من مرض في القلب.





ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو عبر منصتيّ "فيس بوك ويوتيوب"، لاستجابتها إلى استغاثة والد الطفل "يوسف" المصاب بثقب فى القلب.





ويبلغ الطفل "يوسف" المقيم بمركز حوش عيسى بالبحيرة عامًا، ويعاني من عيوب خلقية "ثقب في القلب"، واستغاث أهله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم استطاعتهم التكفل بمصاريف العلاج، وعلى الفور، استجابت أجهزة وزارة الداخلية، إلى استغاثة والد الطفل، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ليقرر الأطباء أنه يحتاج عملية "القلب المفتوح" بمركز مجدي يعقوب بأسوان.





وبعد نجاح العملية، توجه أهل الطفل يوسف بالشكر إلى أجهزة وزارة الداخلية لسرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، جاء ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.







