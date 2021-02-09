مركزية فتح: مصر الضامن الوحيد لتنفيذ الوثيقة

قال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة الفتح ، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في حوار وطني الأمس واليوم ، بمتابعة القيادة السياسية ، والرئيس السيسي ، يختلف عن باقي الاجتماعات التي تمت في الماضي ، لأنها تعتمد على الإرادة من قبل الجميع ، سواء ال 14 فصيلة الفلسطينية أو من قِبل الدولة المصرية.





وأضاف " جبريل الرجوب " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، أن الفصائل الفلسطينية تبدأ المرحلة المقبلة بانتخابات تشريعية يعقبها تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية ، مشيرًا إلى أن خلال الفترة المقبلة سيتم تشكيل لجنة تحكيم لهذه الانتخابات .





وأكد أمين سر اللجنة المركزية، أن اجتماع هذه المرة يعتمد على الإرادة من الجميع ، أن سيتم الالتزام كاملًا بالوثيقة ، وأن جمهورية مصر العربية هي الوسيط ، والضامن الوحيد ، والمراقب على هذه الوثيقة ، معقبًا : " أن مصر ستشرف على التنفيذ من A إلى Z " .





وتابع " الرجوب " ، أن الاجتماعات التي تمت خلال الأيام الماضية كانت من أصعب المراحل التي مرينا بها ، مضيفًا لكننا نجحنا في تخطيها وذلك من خلال وضع مجموعة من الأسس ، منها وجود حلول للتحديات التي نواجهها .



