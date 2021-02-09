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حوادث

إصابة 15 شخصا من عائلة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج .. أسماء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:26 م
صدى البلد
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انغام الجنايني
أصيب 15 شخصا من عائلة واحدة بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من “رضا. ه” 64 عامًا، “فاطمة. ن” 35 عامًا، “محمد. ع” 8 أعوام وأشقاؤه “مازن” البالغ من العمر عامين، “منة” 6 أعوام، “مي” 8 أعوام ، “ملك” 3 أعوام، “هبة. خ” 32 عامًا، “يوسف. م” 8 أعوام، “خلف الله. م” 5 أعوام، “مودة. م” 3 أعوام، “ياسمين. ع” 9 أعوام، وشقيقاتها “غادة” 5 أعوام، “رحمة” 3 أعوام، “يارا” 6 أعوام، وجميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بناحية قرية الأحايوة شرق دائرة المركز، مُصابين بإعياء وقيئ مستمر، إدعاء تسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من المصاب الأول والثاني والثامنة، أفادوا بحدوث إصابتهم إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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