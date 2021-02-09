لميس الحديدي عن اتفاق الفصائل الفلسطينية: تاريخي ومصر مجهودها كبير

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن اتفاق الفصائل الفلسطينية بالقاهرة اليوم يمثل إتفاقًا تاريخيًا يمهد لانتخابات تشريعية ورئاسية لاول مرة منذ سنوات.





وأكدت لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن مصر تبذل مجهود كبير وضخم لرأب الصدع الفلسطيني ومن أجل تحقيق الانسجام داخله حيث أن القاهرة حريصة على إعادة القضية الفلسطينية للاهتمام العالمي مجددًا، وهذا تجلى أيضا وضوحًا في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة برعاية مصرية وإلى حوار القاهرة بين الفصائل وما قبله من سلسلة جهود متصلة ".



