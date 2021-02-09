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لميس الحديدي عن اتفاق الفصائل الفلسطينية: تاريخي ومصر مجهودها كبير

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:18 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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ندى رأفت
قالت الإعلامية لميس الحديدي أن اتفاق الفصائل الفلسطينية بالقاهرة اليوم   يمثل إتفاقًا تاريخيًا يمهد لانتخابات تشريعية ورئاسية  لاول مرة منذ  سنوات.

وأكدت  لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن مصر تبذل مجهود كبير وضخم لرأب الصدع الفلسطيني ومن أجل تحقيق الانسجام داخله حيث أن القاهرة حريصة على إعادة  القضية الفلسطينية للاهتمام العالمي مجددًا، وهذا تجلى أيضا وضوحًا في اجتماع وزراء الخارجية  العرب الذي عقد  بالقاهرة برعاية مصرية وإلى حوار القاهرة بين الفصائل وما قبله من  سلسلة جهود متصلة  ".

يذكر أن الفصائل الفلسطينية قدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية سيادته للحوار الوطني الفلسطيني.

وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.

وبدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الاثنين، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.

وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الإنقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الإنتخابات العامة الفلسطينية.

واستمرت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى اليوم ٩ / ٢ / ٢٠٢١ والتي جرت في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.
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