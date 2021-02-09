المالية: رفعنا قيمة طرح السندات إلى 3.75 مليار دولار مع انخفاض الفائدة

عقب الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، حول مستندات المالية ، استهدفنا جمع ما بين 2 و 3 مليار دولار من طرح السندات ورفعنا قيمتها ل 3.75 مليار دولار مع انخفاض الفائدة.





وأضاف " محمد معيط " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، أن المستثمرين الأجانب يثقون بنسبة كبيرة في التعاملات المصرية والاقتصاد المصري بصفة خاصة ، مضيفًا أن على الرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، معقبًا: " أن هناك دول أخرى أثرت بالسلب مع المستثمرين الأجانب على عكس ما حدث في مصر حيث كل اللي خرج من هذه الأزمة حصل على رأس ماله كاملًا " .





وتابع وزير المالية، أن أزمة كورونا كانت صعبة على العديد من الدول ، حيث هناك بعض الدول تسببوا في حدوث العديد من المعوقات للمستثمرين الأجانب ، ولم يستطيعوا سداد الخدمات وحقوق المستثمرين ومستحقاتهم.





وأكد ، أن كورونا تسبب في أن المستثمرين تشعر بالخطورة والخوف تجاه الاستثمار بصفة عامة ، وبالتالي انخفضت السيولة ، اما الآن بعد التعامل مع الاقتصاد المصري أصبح هناك تفائل كبير من قِِبل المستثمرين الأجانب.