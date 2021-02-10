انطلاق دورة الخرائط الذهنية بجامعة عين شمس ..غدا

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن المركز نظم دورة الخرائط الذهنية باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT .





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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الدورة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، أيام الخميس والجمعة والسبت،11 - 13 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً.









وأكد الدكتور إسلام أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.





وأشار الدكتور إسلام السعيد الى محاور الدورة وهي كالاتي :









- علاقة فكرة الخرائط بالدماغ.

- المفهوم والمميزات والأنواع المختلفة لها.

- مهارات بناء وقراءة الخرائط الذهنية.

- أهم المشاكل الشائعة في استخدام الخرائط الذهنية.









وفي إطار آخر أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، بدء تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لجموع الباحثين فى كافة التخصصات بمختلف اللغات، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د. سلوى رشاد عميدة الكلية و إشراف أ.د. أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د. أماني توما مديرة وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة.





وأوضحت ا.د. سلوى رشاد عميدة كلية الألسن أن الخدمة المقدمة من وحدة رفاعة ، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا و البحوث بالكلية، تشمل التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق و التحرير معا، و تجرى عملية التدقيق والتحرير اللغوى على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة والترجمة بالكلية.





وأشارت إلى أنه على من يرغب في الحصول على الخدمة التقدم الى وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة أو ارساله عبر البريد الإلكترونى للوحدة: [email protected]





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