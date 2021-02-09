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فن

نبيل الحلفاوي يصمم جهازا لتعقيم المنازل من الفيروسات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:38 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم

نشر الفنان نبيل الحلفاوي صور لتصميم رسمه من اجل تعقيم الأدوات الشخصية قبل الدخول للمنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

‏وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "لو هنتعايش مع الفيروسات محتاجين جهاز تعقيم للمنازل والمكاتب يشتغل بدون سوائل.. بالكهربا أنا عملت أهم حاجة.. التصميم. ما فاضلش غير أبسط حاجة وهي الاختراع نفسه معلش.. طول عمري رسمي وحش".

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي علي إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعية والتفاعل معهم. 

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