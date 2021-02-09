"حلمى" يطالب بملاحقة الأطباء الذين يجرون عمليات ختان الإناث.. فيديو

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لابد من ملاحقة الأطباء الذين يمارسون عمليات ختان الإناث، مضيفا أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة.





وأضاف حلمي خلال لقائه لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين أن أنه كلما زاد مستوى تعليم الأسرة وارتفاع المستوى الاقتصادي يقلل من انتشار الظاهرة، مشيرا إلى أن هناك دراسة حديثة أجرتها مؤسسة اليونسيف للتأكيد على التربية الإيجابية





وتابع مستشار وزارة التضامن الاجتماعي إن برنامج "وعي" يضم 12 قضية مرتبطة بالوعي بغرض تغيير السلوك، من خلال الرائدات الاجتماعيات، والنوادي الثقافية، ونوادي المرأة.



